Coronavirus, le autorità sanitarie: «Evitate di accarezzare i cani di altre persone»

Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: come è noto, glinon sono un veicolo di contagio, ma in caso di stretto contatto con persone positive possono contrarre, seppur in forma lieve, il. Per questo motivo, una delle massime autorità sanitarie al mondo ha lanciato un monito: è bene Come riporta il Telegraph , la, l'agenzia del farmaco degli, ha consigliato ai padroni dei cani diquando, ad esempio, si portano gli amici a quattro zampe al parco. Il motivo è molto semplice: gli animali domestici non trasmettono il virus, ma possono essere contagiati dall'uomo, anche se con una carica virale relativamente bassa. È quanto dimostrano chiaramente diversi studi svolti in tutto il mondo negli ultimi mesi ed è bene tutelare gli animali e gli altri padroni.