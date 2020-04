Coronavirus, due milioni di galline verranno sacrificate per mancanza di dipendenti

LEGGI ANCHE

Le misure restrittive contro la pandemia hanno fortemente ridotto la capacità di lavorazione di vari settori, tra questi negli stati americani di Delaware e Maryland anche quello agroalimentare sta attraversando delle difficoltà a causa della mancanza di operai. Una società del gruppo Delmarva Poultry Industry ha deciso di sacrificare più due milioni di galline, per l'impossibilità di trasformarle in prodotti a base di carne, secondo quanto riporta The Baltimore Sun., tra cui la consegna degli animali a altre aziende, ma alla fine ha optato per sopprimerli, una decisione che ha definito «complicata ma necessaria».raccomandati dall'American Association of Veterinary Medicine per i casi di malattie avicole infettive. Tuttavia, gli attivisti per i diritti degli animali ritengono disumano applicare questi metodi a animali sani e protestano contro la decisione dell'azienda. Per questo hanno dato vita a una petizione «Salva le galline di Demlmarva» che è stata già firmata da oltre 2.000 persone, secondo i media americani.Il Dipartimento dell'Agricoltura del Maryland ha risposto di essere stato informato della decisione dell'azienda, ma ha fatto sapere che non interferirà, poiché interviene solo in casi legati alla salute degli animali, mentre il caso Delmarva riguarda una «decisione privata presa da una determinata impresa».