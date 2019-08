Invasione di libellule a Torino, decine di chiamate ai vigili del fuoco

invasa dalle. Un fenomeno insolito nel capoluogo piemontese, dove decine di migliaia di libellule hanno invaso alcune zone della città, arrivando anche a posarsi in massa sui balconi ai piani più alti delle case. Le aree maggiormente interessate sono quella di Borgo San Paolo e, in misura minore, di piazza Bengasi. Numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco.Dal Comando informano che si tratta di animali innocui e che non ci sono pericoli. «Sono sciami periodici di libellule. Episodi normali, a cui però non siamo più abituati. Non sono insetti pericolosi: sono predatori e si nutrono di altri insetti -, spiega Alberto Alma, entomologo e professore di Scienze agrarie, forestali e alimentari all'Università di Torino -. Le libellule giovani hanno bisogno di acqua, mentre quelle adulte, come in questo caso, cercano ambienti soleggiati Vivono in media qualche settimana, e si sposteranno per predare altri insetti».