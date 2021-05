Orca attacca e sbrana un delfino sotto gli occhi dei turisti nel Golfo della California Video Mappa

L'orca sbatte fuori dall'acqua un delfino, lo lancia in aria e poi lo riafferra con le fauci per sbranarlo. Tutto sotto glio occhi di turisti più elettrizzati che spaventati. Immagini eccezionali: documentano la caccia a un delfino da parte di un branco di orche. Teatro dell'attacco le splendide acque dell'oceano di Cabo Pulmo, di fronte all'omonimo Parco Nazionale del Messico che si affaccia sul Golfo della California. Alcuni gruppi di turisti, fra i quali alcuni sub, sono al largo con più imbarcazioni. Poi, improvvisamente, affiora un branco di orche. Un delfino, pesante 2 quintali, tenta di sfuggire all'attacco, ma un'orca di 6 tonnellate lo scaraventa sopra le onde: per il delfino è finita. A riprendere la scena è il sub Miguel Cuevas.