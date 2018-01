Vivere con un puma? È possibile: parola di una coppia russa Video

Sabato 6 Gennaio 2018, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 13:16

Sasha e Masha, due giovani fidanzati russi, hanno aperto un canale YouTube e un profilo Twitter per presentare a tutti Messi, il puma con cui condividono il loro appartamento.La coppia, che vive nella città di Perm, racconta che ha comprato l'animale da uno zoo quando era ancora un cucciolo di un anno. Entrambi affermano che a Messi piace molto interagire con le persone e ricevere carezze.«Messi è molto affettuoso, non morde, non rovina i mobili e gioca senza graffiarci con le unghie», raccontano i due giovani ai loro seguaci di Twitter e YouTube.L'animale segue una dieta equilibrata e partecipa quattro volte alla settimana a lezioni di addestramento. Nonostante tutto, la coppia sconsiglia di tenere un puma in casa, dato che è comunque una cosa molto pericolosa. Hanno specificato che, solo perchè Messi è un esemplare del tutto speciale, hanno permesso che vivesse con loro.