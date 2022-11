Tutela degli animali, il Comune di Mugnano apre un ufficio per le segnalazioni

Il Comune di Mugnano attiva un ufficio per la tutela degli animali. A gestirlo sarà Tina Quintale, nominata garante degli animali lo scorso maggio dal Consiglio comunale per le importanti esperienze nell’ambito della tutela dell’ambiente e della difesa dei diritti degli animali.

L’ufficio, situato al piano terra del Comune, sarà aperto tutti i martedì e i giovedì pomeriggio per ricevere le segnalazioni dei cittadini.

«L'istituzione di un ufficio ad hoc in municipio per la tutela degli animali domestici e non - spiega il sindaco Luigi Sarnataro - è un atto di grande civiltà, di cui siamo fieri, in cui crediamo tantissimo».