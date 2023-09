Coy, dopo la morte del padrone, rischia di restare di nuovo senza casa

Una casa per Coy. Rischia di rimanere un'altra volta senza l'affetto di un padrone il cagnolino più conosciuto dai pendolari della stazione ferroviaria di Casoria. Per anni, infatti, è stato l'amico fedele di Sebastian, un uomo senza fissa dimora che aveva trovato riparo nella stazione per dormire.

Quella era diventata ormai come una casa, Sebastian e Coy erano praticamente inseperabili, i due hanno condiviso le notti più gelide nella saletta di attesa e le estati roventi tra i binari.

Tanti i volontari e le associazioni che si prendevano cura di Sebastian e Coy, anche tanti pendolari che ormai si erano affezionati a quella presenza , finché nel 2020 l'uomo è venuto a mancare.

Per trovare una sistemazione al cagnolino si era mobilitato il popolo dei social.

Il piccolo non riusciva ad accettare la morte del padrone e aspettava sempre il suo ritorno, rifiutandosi di mangiare e bere. Una donna decise allora di adottarlo e di dargli casa e affetto, cercando di alleviare quella ferita insanabile, ma adesso per problemi di salute non può più tenerlo con sé. Sui gruppi social cittadini scrive: "Vi prego aiutatemi a trovargli una casa, mi farebbe ancora più male portarlo in un canile". Coy è un meticcio di piccola taglia, molto affettuoso e buono. Gli occhi neri e svegli di chi ha conosciuto la vita di strada.