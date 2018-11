Como, abusa di una 16enne durante una festa, arrestato un marocchino di 22 anni

Sabato 3 Novembre 2018, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 11:16

Un 22enne marocchino è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una 16enne durante una festa avvenuta nello scorso mese di giugno, in provincia di Como. La ragazza, dopo quasi due mesi di silenzio, aveva trovato il coraggio di raccontarlo al padre, che aveva poi denunciato il fatto.Dopo le prime indagini, la Squadra mobile di Como è riuscita a risalire all'identità del responsabile, che da qualche mese aveva interrotto ogni rapporto con la famiglia, per andare a vivere da solo, ma senza fissa dimora.La ragazza ha raccontato di essere stata violentata in un appartamento in provincia di Como, dove si era recata per una festa, e dove il marocchino, regolare, figlio di una famiglia stabilitasi da tempo in paese, viveva con due amici. La sedicenne non si era sentita bene, aveva chiesto di coricarsi e al suon risveglio ha raccontato di avere trovato nel letto il giovane che le ha usato violenza.