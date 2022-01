Antonio Rombini, malore mentre fa jogging: si accascia a terra e muore sul lungomare di Porto Recanati

Muore mentre fa jogging. La tragedia si è consumata pochi minuti dopo le 19 di ieri con un uomo di 74 anni, l'ingegnere Antonio Rombini, che ha perso la vita mentre stava facendo jogging poco distante dal ristorante Kiro Kiro di Porto Recanati. L'uomo dopo aver fatto un po' di corsa all'improvviso si è fermato e si è accasciato perdendo i sensi. Immediati i soccorsi ma a nulla sono servite le manovre di rianimazione effettuate dei soccorritori. Sul posto sono arrivate due ambulanze e i carabinieri. L'uomo, portorecanatese di 74 anni, era da diversi anni residente in Svizzera con il resto della famiglia. Mentre correva si è sentito male e si è accasciato a terra: i passanti si sono accorti di lui e hanno chiamato i soccorsi.

La Croce Gialla di Recanati ha tentato di rianimarlo ma i tentativi sono stati vani perché l'uomo è morto, con ogni probabilità a causa di un infarto. Lascia una moglie e quattro figli, che si trovavano in Svizzera al momento del malore. Insieme, dopo la pensione di lui, si erano trasferiti all'estero ma tornavano in Italia per qualche giorno di vacanza.