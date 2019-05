Avevano 1.200 auto intestate in tutta Europa: sei romeni le utilizzavano per furti e rapine

Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di falsità in atti mediante induzione in errore del pubblico ufficiale. Sono inoltre accusati della commissione di vari reati, in particolare rapine e furti con destrezza ai danni perlopiù di anziani, con la sottrazione di preziosi e/o orologi di pregio (in gran parte Rolex), mediante la cosiddetta «tecnica dell'abbraccio». Alcuni degli arrestati sono stati localizzati e fermati negli ultimi giorni in Spagna e Inghilterra su mandato di arresto Europeo grazie anche alla collaborazione delle forze di polizia estere, attivate attraverso la cooperazione Europol. È stata accertata la responsabilità in 102 episodi commessi nelle regioni del centro-nord Italia e in Spagna. Gli indagati su quest'ultimo fronte sono accusati di concorso in rapina, furto con strappo, furto aggravato.GIRO D'AFFARI E’ stato stimato un giro di affari illecito di alcuni milioni di euro, spesso reinvestiti in Romania, mediante la ricettazione/riciclaggio dei preziosi e orologi, per la costruzione die l’acquisto di potenti autovetture di pregio, che gli stessi esibivano in maniera senza alcun freno anche attraverso i social network. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti finalizzati ad individuare i canali di ricettazione dei preziosi sottratti.