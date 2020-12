Babbo Natale su Zoom, la videochiamata con i bambini per le feste in tempi di Covid

Una videochiamata con Babbo Natale. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo i bambini sono tra coloro che più soffrono di più con le scuole che proseguono a singhiozzo e una socialità limitata dal rischio del contagio Covid. E in vista delle festività natalizie la grande attesa tra i più piccoli rischia di trasformarsi in una piccola delusione rispetto alle aspettative.

In questo senso, per regalare un po' di allegria, nasce l'idea "viva di un'esperienza magica da regalare ai propri figli: una chiacchierata con Babbo Natale. Non dal vivo, ovviamente, anche perché sarebbe troppo forse anche in tempi normali. Ma attraverso i nuovi strumenti che ormai si sono traformati in una abitudine che ci accompagnerà nei prossimi mesi e, chissà, anche oltre: le piattaforme online, come Zoom appunto.

Una videochiamata con Babbo Natale, che per l'occasione sarà interpretato da attori e animatori professionisti che prima del faccia a faccia con i bambini, durante la fase di prenotazione, si potranno preparare al meglio personalizzando con l'aiuto dei genitori la propria interpretazione. La loro empatia renderà l’evento ancora più coinvolgente e memorabile per tutta la famiglia. Per tutte le informazioni basta accedere al sito https://vivababbonatale.it.

