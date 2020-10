Pescara choc, pestato dalla baby gang per futili motivi: 18 anne in coma per un pugno in testa

Picchiato da una baby gang: un ragazzo finisce in coma. E' successo a Lanciano. Il 18enne è ricoverato all'ospedale di Pescara dopo l'aggressione da parte di 5 bulli, tra cui alcuni minorenni. Il grave episodio è avvenuto la scorsa notte dietro l'ex stazione Sangritana dove si riuniscono molti giovani per bere e fare uso di sostanze stupefacenti.

Il ferito, che è in rianimazione dopo un intervento chirurgico, era in compagnia di due amici tra cui una ragazza minorenne. Poco distante da loro c'erano cinque ragazzi che per futili motivi hanno aggredito il terzetto. Due di loro sono riusciti a divincolarsi, mentre il 18enne ha ricevuto un pugno alla testa che ha interessato anche la tempia: soccorso dagli amici il giovane è stato portato prima a casa, poi è stato necessario chiamare il 118 che l'ha trasportato al pronto soccorso di Lanciano.

Vista la gravità delle lesioni, con ematoma alla testa, si è reso necessario l'immediato trasferimento al reparto di neurochirurgia di Pescara. I carabinieri, diretti dal maggiore Vincenzo Orlando, stanno ricostruendo le fasi della brutale aggressione. Sono stati ascoltati vari testi e visionate alcune telecamere della zona per poter identificare i componenti del gruppo di giovani aggressori.

Da quanto si apprende il ragazzo ferito era in gruppo di amici. In un altro gruppo c'erano gli aggressori. Tutti i ragazzi stavano bevendo dietro la stazione. Non si conoscono i motivi del diverbio che ha scatenato la rissa.

