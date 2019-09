Brindisi, 19enne ucciso in strada con tre colpi di pistola alla testa

Martedì 10 Settembre 2019, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 09:29

Tre colpi di pistola alla testa e per Giampiero Carvone, nonostante l'intervento del 118, non c'è stato niente da fare. La vittima è un ragazzo di 19 anni, freddato ieri notte in via Tevere a Brindisi , nel rione Perrino, vicino alla sua abitazione. Già noto alle forze dell'ordine del luogo per precedenti di furti commessi durante la scorsa estate e nel 2018, il ragazzo è stato trasferito in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico, ma è morto subito dopo il ricovero Sta adesso indagando sull'omicidio ladella città pugliese, allertata ieri dal padre della vittima dell' omicidio , che aveva lanciato un disperato appello sui social per organizzare una donazione di sangue. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un' esecuzione