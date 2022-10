Lo hanno torturato colpendolo con calci, pugni e un bastone metallico, ferendolo alla gamba con un machete perché non aveva pagato 2000 euro di affitto. Un uomo di 38 è stato vittima di una spedizione puntiva organizzata dal proprietario di casa e alcuni complici a Castel Gandolfo. Cinque persone, di età compresa tra i 35 e i 66 anni, tutte già con precedenti, ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei delitti di sequestro di persona, tentata estorsione e rapina aggravata sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo.

La spedizione punitiva

Lunedì scorso, la vittima, in stato di choc, con il volto gravemente tumefatto e con ferite diffuse per tutto il corpo, ha chiesto aiuto alla portineria di un comprensorio nella frazione «Laghetto» di Castel Gandolfo. L'uomo soccorso dai Carabinieri e da personale del 118 è arrivato in ospedale dove, per le lesioni riportate, è stato ricoverato in prognosi riservata per traumi multipli alla faccia, una lesione della gamba sinistra, la perforatura di un timpano, la rottura del setto nasale e lesioni interne polmonari.

Il racconto choc

L'uomo ha riferito che nel pomeriggio di domenica 2 ottobre, è stato raggiunto nella casa dove è in affitto da tre persone, tra cui il proprietario di casa. Una volta all'interno i tre lo avrebbero violentemente malmenato perché non aveva pagato l'affitto. Successivamente i tre lo avrebbero caricato su un'autovettura per portarlo in una villetta isolata di Castel Gandolfo, dove li attendevano gli altri due complici. Gli indagati, dopo aver rapinato il 38enne del telefono cellulare e del portafoglio che conteneva 400 euro in contanti, lo avrebbero sottoposto ad un violento pestaggio colpendolo con calci, pugni ed un bastone metallico, praticandogli altresì una profonda ferita ad una gamba con un machete. Al termine delle percosse, il gruppo avrebbe costretto la vittima a passare la notte a dormire sul pavimento, sorvegliato a turno, per poi chiedere il giorno dopo, ad un conoscente del 38enne, la somma di 5.000 euro, da consegnare al proprietario di casa ed ai suoi complici, pena la recisione di un orecchio e delle dita delle mani nonché subire violenza sessuale.

La fuga

La vittima, nella mattina di lunedì, è riuscita a fuggire dai suoi aguzzini tramite uno stratagemma. ha detto di dover andare in bagno e, dopo aver aperto il rubinetto dell'acqua per confondere il rumore dell'apertura della finestra del bagno, è riuscito a scappare dai sequestratori per le campagne circostanti e a chiedere aiuto. I militari hanno individuato l'abitazione teatro delle violenze, rinvenendo il machete ancora sporco di sangue, vari fazzoletti di carta utilizzati dalla vittima per asciugarsi le ferite, mozziconi di sigaretta con tracce ematiche nonché un'asta per tende spezzata in più punti. Poco dopo, i Carabinieri hanno trovato l'auto usata per trasportare il 38enne alla villetta, dove all'interno sono state repertate tracce ematiche sui sedili posteriori, dove era stato caricato il malcapitato.

Gli arrestati

A seguito di incessanti ricerche, durate per tutta la giornata, i Carabinieri di Castel Gandolfo sono riusciti ad identificare e a rintracciare gli uomini gravemente indiziati degli efferati reati, alcuni dei quali avevano trovato rifugio in un appartamento all'interno del complesso residenziale «Serpentone» del Corviale. I cinque indagati sono stati sottoposti a fermo di iniziativa da parte dei Carabinieri e associati in varie Case Circondariali del territorio nazionale. La Procura della Repubblica di Velletri ha richiesto ed ottenuto la convalida del fermo dal GIP dell'omonimo Tribunale che nei confronti dei 5 indagati ha disposto la misura cautelare in carcere.