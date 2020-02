Coronavirus, rientra il caso sospetto a Roma: negativo ai test il paziente straniero ricoverato allo Spallanzani

Caso sospetto di Coronavirus a Roma. «Ci è stato appena comunicato dal Laboratorio di virologia che il paziente straniero ricoverato nella serata di ieri presso l'Istituto Spallanzani è risultato negativo al test del nuovo coronavirus». Lo dichiara l'Assessorato alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio su comunicazione della Direzione Sanitaria dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

Dopo i due casi accertati della coppia di turisti cinesi ricoverati in isolamento allo Spallanzani, nella capitale c'era il timore per terzo caso. Un uomo straniero in gravi condizioni all'istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani dove è ricoverato da ieri.

Anche se sul paziente i test sono stati negativi, intanto l'allerta resta alta. I due pazienti ricoverati qualche giorno fa invece si trovano in condizioni stabili, presentano i sintomi della polmonite ma il quadro generale non ha subito variazioni nelle ultime ore.

I 20 pazienti che si trovavano ricoverati in ospedale in via precauzionale per la paura di un possibile contagio sono invece stati dimessi. Si tratta di persone che sono venute a contatto con i due turisti cinesi ospiti al Grand Hotel Palatino le cui condizioni sono però da subito sono sempre state buone. I pazienti hanno trascorso un periodo di isolamento precauzionale secondo le procedure, ma per i medici ora non c'è più alcun rischio.

