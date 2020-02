Coronavirus, filippino aggredito al supermercato da un uomo che lo aveva scambiato per un cinese

Quando la psicosi per il Coronavirus si unisce all'ignoranza e all'inciviltà, accadono le cose più gravi e impensabili. Un cittadino di nazionalità filippina, infatti, è stato aggredito in un supermercato da un uomo che, con tutta probabilità, lo aveva scambiato per un cinese.

In un filmato che sta circolando sui social nelle ultime ore, si vede un uomo aggredire ilcon un, per poi cercare di colpirlo ancora. A quel punto l'uomo aggredito prova a difendersi mentre altri clienti e alcuni dipendenti del supermercato li separano. «», la risposta dell'uomo vittima di un'aggressione priva di alcun senso.

L'aggressione ricorda molto quanto accaduto due settimane fa ad Assemini (Cagliari): un uomo filippino, scambiato per un cinese (nonostante i tratti somatici tra le due popolazioni siano piuttosto differenti), era stato aggredito su un bus da tre ragazzi, poi fuggiti.



Un signore filippino, forse scambiato per cinese, è stato colpito al volto in un supermercato. Costretto a giustificarsi: “Io sono filippino, non sono cinese”. Ormai siamo alla follia 🤦🏻‍♂️😰 #coronavirus pic.twitter.com/a1ae8iBubV — Giulio Pasqui (@GPasqui) February 24, 2020

Ultimo aggiornamento: 20:52

