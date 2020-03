​Coronavirus Italia, mappa contagio: 2.989 casi in un giorno: è record. Il 42,6% in isolamento domiciliare

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 31.506, dei quali 2.941 sono guariti e 2.503 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 26.062. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 2.989 persone (il record); i guariti sono cresciuti di 192 unità; i deceduti di 345. Sono 2.060 i malati in terapia intensiva, 209 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.108 su 26.062: il 42,6% del totale.

I dati regione per regione. I casi attualmente positivi sono 12.095 in Lombardia (879 in terapia intensiva, 2.485 i guariti), 3.404 in Emilia-Romagna (223 in terapia intensiva, 134 i guariti), 2488 in Veneto (171 in terapia intensiva, 136 i guariti), 1764 in Piemonte (206 in terapia intensiva, 0 i guariti), 1302 nelle Marche (109 in terapia intensiva, 0 i guariti), 1024 in Toscana (143 in terapia intensiva, 12 i guariti), 661 in Liguria (85 in terapia intensiva, 57 i guariti), 423 in Campania (24 in terapia intensiva, 28 i guariti), 550 nel Lazio (44 in terapia intensiva, 34 i guariti), 347 in Friuli Venezia Giulia (21 in terapia intensiva, 17 i guariti), 226 in Sicilia (28 in terapia intensiva, 8 i guariti), 368 nella Provincia autonoma di Trento (22 in terapia intensiva, 10 i guariti), 282 nella Provincia autonoma di Bolzano (11 in terapia intensiva, 1 i guariti), 320 in Puglia (14 in terapia intensiva, 2 i guariti), 216 in Abruzzo (32 in terapia intensiva, 7 i guariti), 192 in Umbria (21 in terapia intensiva, 4 i guariti), 19 in Molise (10 in terapia intensiva, 1 i guariti), 115 in Sardegna (4 in terapia intensiva, 0 i guariti), 134 in Valle d'Aosta (6 in terapia intensiva, 0 i guariti), 112 in Calabria (10 in terapia intensiva, 1 i guariti) e 20 in Basilicata (2 in terapia intensiva, 0 i guariti).





