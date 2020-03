Coronavirus Padova, piazza delle Erbe: mercato super affollato

Coronavirus Padova, il mercato di piazza delle Erbe affollato sabato 28 marzo 2020. Le immagini stanno circolando sui siti di informazione, grazie al servizio di un fotografo Ansa, Nicola Fossella, che ha immortalato i cittadini riuniti in piazza con mascherine, i più, ma comunque molto più vicini del metro di sicurezza consigliato dalle norme per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

Assembramento? Al Comune non risulta

Ma c'è un mistero intorno agli scatti del fotografo Ansa: al Comune di Padova, infatti, non risultano esserci stati assembramenti durante le ore di mercato, neppure controllando le videocamere di sorveglianza.

Ma Zaia bacchetta

Eppure queste immagini hanno destato scalpore nel presidente della Regione Veneto Luca Zaia che, nella conferenza stampa in diretta Facebook di domenica 29 marzo, ha paventato l'ipotesi di valutare seriamente la questione "mercati" poiché la situazione fotografata in piazza delle Erbe è, a suo parere, «insostenibile» e crea «il contesto ideale per la diffusione del virus».



