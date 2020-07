Coronavirus Veneto, aumentano ancora i contagiati: +25 nella notte Il bollettino di oggi

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, sabato 18 agosto 2020. Aumenta ancora il numero dei contagiati da Covid nella regione: +25 rispetto al bollettino di ieri sera alle 17 (sono invece 34 i pazienti positivi in più se si calcolano le 24 ore). In totale sale a 19.559 il numero degli infetti da inizio pandemia, mentre gli attualmente positivi sono 525. Nessuna vittima nella notte. Un'impennata è stata registrata anche tra i soggetti in isolamento domiciliare, saliti a 1.722 (+105 nelle ultime 24 ore).

La provincia maggiormente colpita è ancora una volta quella di Padova (+13 casi), ma anche a Treviso si registrano +7 casi, +2 a Venezia e +1 a Verona, +2 i pazienti con domicilio fuori dal Veneto.

Il trend, che ha fatto rialzare in Veneto l'indice Rt a 1,61, è dovuto ai nuovi focolai di "importazione" riscontrati nelle ultime settimane soprattutto tra Vicenza e Padova, e a quello numericamente più importante trovato tra gli immigrati nel centro della Croce Rossa di Jesolo (LEGGI ANCHE Covid, il virologo Crisanti: «Fare il tampone a tutti i migranti appena sbarcano»).

INDICE DI CONTAGIO Il Veneto "maglia nera" in Italia: 1,61, il Friuli è a 0,77

Nuovo Cluster a Treviso: coniugi infettano badanti e parenti

Un nuovo cluster è emerso nell’Ulss 2, nell’ultima settimana, a seguito della positività al Coronavirus rilevata in una coppia di anziani coniugi: sintomatici, sono entrambi ricoverati.... (leggi tutto)

Due nuovi infetti in casa di riposo a Farra di Soligo

Conclusa questa notte la lettura della seconda tornata di tamponi su ospiti e operatori della Casa di Riposo Bon Bozzolla di Farra di Soligo. Dai 240 test effettuati ieri sono emersi due nuovi positivi, un ospite e un’operatrice. Entrambi asintomatici... (leggi tutto)

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - SCARICA IL PDF

