Bollettino Covid Italia oggi 26 luglio, 88.221 nuovi positivi e 253 morti: tasso di positività al 19,7%

Bollettino Covid Italia. Sono 88.221 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 23.699. Le vittime sono 253, in aumento rispetto alle 104 di ieri. Il tasso è al 19,7%, stabile rispetto a ieri quando era al 19,3%.

Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 446.718 tamponi. Sono invece 434 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - 8 in più di ieri -, mentre gli ingressi giornalieri sono 61. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 11.124, 43 in più rispetto a ieri.

I numeri

Gli attualmente positivi sono 1.395.433. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 434, otto in più rispetto a ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 11.124, 43 in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 107.347, per un totale di 19.206.168 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Lombardia (13.130), Campania (9.167) e Veneto (9.049).