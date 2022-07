Covid, il bollettino di oggi 27 luglio 2022: 63.837 nuovi contagi e 207 morti

Covid, il bollettino di oggi in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 63.837 nuovi casi di covid a fronte di 317.720 tamponi (il giorno precedente erano stati 88.221 su 446.718 test). Lo riporta il ministero della Salute, i morti sono 207 (martedì erano stati 253, il numero di più alto da cinque mesi). I dimessi e i guariti sono 79.499. Diminuiscono gli ingressi in terapia intensiva (-10) e i ricoveri nei reparti Covid (-30). Il tasso di positività sale al 20,1% (+0,3%).

COVID: i numeri della pandemia in Italia

Sono 424 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I ricoverati nei reparti ordinari sono 11.094, 30 in meno rispetto a martedì. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.380.127. In totale sono 20.837.233 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 171.439.