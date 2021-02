Covid, insegnante di sostegno muore a 44 anni: il sindaco aveva chiuso le scuole per l'allarme sui contagi

Una insegnante 44enne di Santeramo in Colle, nel Barese, è morta per Covid. Ne dà notizia su Facebook il sindaco Fabrizio Baldassarre. «Oggi è giorno di lutto per la nostra comunità scolastica cittadina - scrive - . Ho appena appreso una notizia molto triste dalla dirigente scolastica del primo circolo didattico Hero Paradiso: Maria Lobefaro, 44 anni appena compiuti, docente di sostegno nella primaria della Hero Paradiso, non ha superato la sua battaglia contro il Covid 19 ed è volata in cielo dopo diversi giorni in rianimazione all'ospedale Perinei».

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Scuole chiuse in Campania, la mossa di De Luca: «Troppi... LA SCUOLA Covid a scuola, è boom di contagi a Napoli: a Chiaia, Stella e... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, è boom di contagi: la terza ondata travolge la...

Dieci contagi a scuola, 1.300 studenti e professori in quarantena: scatta la protesta

«Maria era una professionista seria e disponibile, costantemente pronta al sorriso e all’accoglienza degli alunni con i quali esercitava la propria delicata missione - prosegue il sindaco nel suo post- .. Esprimo a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione il cordoglio sincero alla famiglia di Maria e mi stringo con affetto a tutta la comunità scolastica di Santeramo.

Una settimana fa il sindaco di Santeramo aveva lanciato un allarme focolai nelle scuole della città. Il report del 5 febbraio scorso riportava 50 nuovi contagi a Santeramo «di cui 36 - spiegava Baldassarre - direttamente riconducibili all'ambito scolastico, circa l'80%». Per questo aveva firmato un'ordinanza che ha sospeso la didattica in presenza in tutte le scuole dell'infanzia, elementari e medie, fino al 13 febbraio.

Ultimo aggiornamento: 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA