Bollettino Covid di mercoledì 3 agosto: 45.621 casi e 171 morti, oltre 200 ricoverati in meno

Covid in Italia, il bollettino di mercoledì 3 agosto 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 45.621 su 255.797 tamponi (ieri erano stati 64.861 su 354.431 tamponi), per un tasso di positività del 17,8% (ieri era stato del 18,3%). I morti di oggi sono 171 (ieri erano stati 190).

Covid, in due settimane un milione di casi. E con Omicron crescono ancora le reinfezioni

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 21.170.600 (+45.621) di cui 19.796.589 dimessi e guariti (+74.049) e 172.568 morti (+171). Gli attualmente positivi sono 1.201.443 (-28.264) di cui 1.191.041 in isolamento domiciliare (-28.035), 10.006 ricoverati con sintomi (-239) e 396 malati in terapia intensiva (+10 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 47 (ieri erano stati 38)

