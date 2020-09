Covid, 7 positivi atterrati tra Fiumicino e Ciampino: tutti di rientro dalla Spagna e dalla Grecia

Ritorni dall'estero, ancora contagi. Sette nuovi positivi al Covid-19 sono stati individuati ieri negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, informa l'Unità di crisi della Regione Lazio. «Presso lo scalo di Fiumicino sono stati individuati 3 nuovi casi positivi - si legge nel report - e si tratta un cittadino spagnolo, uno residente nel Lazio di rientro dalla Spagna e un cittadino residente in Lombardia e proveniente dalla Grecia. Sono stati 4 i nuovi casi individuati all'aeroporto di Ciampino» e «si tratta di un cittadino ucraino, un cittadino residente in Abruzzo e uno in Belgio provenienti dalla Spagna, e un cittadino del Kosovo proveniente da Salonicco (Grecia)».

«Da inizio attività - riporta l'Unità di crisi - i casi positivi asintomatici individuati attraverso l'utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 214, confermati successivamente dal test molecolare. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale».



Ultimo aggiornamento: 11:09

