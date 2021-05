«Vai a comprare la pizza?»: lei esce, lui si uccide con un colpo di fucile

Suicidio choc a Filottrano in provincia di Ancona. Ha chiesto alla moglie di andare a comprare una pizza dal fornaio. Era una scusa per restare da solo: voleva farla finita. Quando la donna è uscita di casa, lui (un anziano di 81 anni) ha approfittato della sua assenza per uccidersi. Ha afferrato un fucile, regolarmente detenuto, e si è sparato un colpo al petto. Il dramma è avvenuto a Filottrano nelle Marche.

