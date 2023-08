San Giorgio a Liri, dj ferito durante la festa con un fucile ad aria compressa

Frosinone: spara a Dj e fonico con fucile ad aria compressa durante la festa, è caccia all'uomo a San Giorgio a Liri. Con un'arma ad aria compressa, uno spettatore, ieri sera, ha seminato il panico durante la manifestazione Notti Magiche in località La Forma a San Giorgio a Liri. L'uomo, di cui ancora non si conosce l'identità, avrebbe bersagliato con, a quanto sembrerebbe, un fucile ad aria compressa, sia il Dj che il fonico mentre si esibivano sul palco. Si ignorano al momento, le ragioni del gesto che, per fortuna, hanno causato ai due uomini, soltanto lievi ferite. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri della stazione di San Giorgio a Liri i quali stanno indagando per risalire all'autore del gesto che, subito dopo i fatti, si è dileguato.