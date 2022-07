Incidente sull'A4, auto tampona tir in sosta: morta mamma di 39 anni, salvata la figlia di 8

Tragedia la notte scorsa in A4 poco prima del casello di Montebello (Vicenza). Un incidente stradale, al seguito del quale i di vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere di un tamponamento una donna 39enne di origine marocchina. La donna, estratta senza vita dai rottami dell'auto era residente in Romania, con lei a bordo anche sua figlia di 8 anni rimasta illesa e salvata.

L'incidente in A4

Secondo la ricostruzione, la vettura, una Ford Focus, sulla quale viaggiava la donna ha cozzato violentemente con un tir fermo in un'area di sosta. L'auto è rimasta schiacciata e incastrata sotto il cassone. Primi ad intervenire sono stati gli addetti di Autostrade in zona per lo sfalcio dell'erba: hanno estratto la piccola salvandole la vita.

