Incidente in galleria a Urbino, chi sono le 4 vittime: con il paziente morti il medico, l'infermiere e l'autista dell'ambulanza

Sono quattro le vittime dell'incidente tra un pullman e un'ambulanza all'interno della galleria sulla Statale 73bis che collega Urbino a Fermignano. Un impatto tremendo che ha fatto incendiare il mezzo di soccorso. A perdere la vita è tutto l'equipaggio dell'ambulanza: un medico, un infermiere, l'autista e il paziente che era a bordo.

Incidente ​in galleria tra Urbino e Fermignano: ambulanza contro un pullman si incendia, almeno 4 morti

Incidente galleria Urbino, illesi i ragazzi

A bordo del pullman ci sarebbero stati una trentina di bambini dai 3 agli 8 anni (e non ragazzi come sembrava in un primo momento) assieme ad alcuni parrocchiani della chiesa Madonna della Speranza di Grottammare.

Ferito l'autista del bus

È rimasto solo lievemente ferito l'autista del pullman che stava trasportando dei bambini dai 3 agli 8 anni in gita, coinvolto in uno scontro con un'ambulanza nella galleria Cà Gulino, nei pressi di Urbino. Per i bimbi solo tanto spavento e qualche lievissima contusione. Non risulta però che qualcuno di loro abbia avuto bisogno di rivolgersi all'ospedale di Urbino.