Lunedì 30 Settembre 2019, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2019 16:25

Incidente mortale in viale Jonio. Un uomo di 89 anni è stato travolto da una autocisterna a Val Melania mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.Ad intervenire anche gli agenti del III Gruppo Nomentano della polizia locale. Al momento la strada è chiusa in direzione Talenti. Diverse pattuglie dei vigili impegnate per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e gestire la viabilità nella zona.