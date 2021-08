Scivola dalle scale mentre fa le pulizie in un'azienda: 58enne gravissimo

MASSANZAGO - Grave infortunio sul lavoro stamattina, 11 agosto, a Massanzago in via Frasson. All’interno della ditta Interjoh un albanese 58enne, dipendente dell'azienda che ha in appalto le pulizie, mentre puliva le scale è caduto battendo violentemente la testa. Immediato è scattato l'allarme: dalla centrale del Suel è stato fatto intervenire l'elisoccorso. I sanitarti hanno subito accertato le gravissime condizioni dell'uomo, che ora è ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri per rilievi di legge.