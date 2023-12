Ladro sfortunato tenta il furto nella boutique ma trova solo 70 centesimi. Poi la fuga fallisce per un colpo di tosse

Ha tentato il furto in una boutique di Torino, trovando però nella cassa solo 70 centesimi. Così ha provato a svaligiare un appartamento del piano superiore, ma è stato tradito da... un colpo di tosse. Un 27enne di origini marocchine è stato arrestato la scorsa notte dopo aver provato a derubare un negozio dello stilista Antonio Marras, in via Giuseppe Luigi Lagrange. Sognava forse migliaia di euro nella cassa, ma lì ha trovato solo settanta centesimi. Un vero incubo, dopo che quel colpo è stato pianificato per settimane.

Il tentativo di furto è un flop

Il ladro non si dà per vinto e riesce a sbucare nel cortile del palazzo Asinari di San Marzano, in via Maria Vittoria 4.

Riesce a introdursi nell’abitazione della custode, al piano terra, da dove porta via un portafoglio e uno zainetto di Decathlon. A quel punto però è troppo pericoloso scappare. Così si arrampica al secondo piano e si nasconde su un balcone, coperto da una tenda per non farsi trovare dalle forze dell'ordine che stavano effettuando un sopralluogo nel negozio.

E alla fine è stato tradito da un colpo di tosse che ha allertato i carabinieri che lo hanno notato alzando lo sguardo. «Ok mi avete preso, non scappo più, faccio il bravo», ha detto il ragazzo che aveva con sé l'unica cosa che era riuscito a rubare: un piccolo zaino di Decathlon. È stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e sottoposto a processo per direttissima. Da agosto, quando era uscito l’ultima volta di prigione, è stato arrestato cinque volte per furto, spaccio e rapina.