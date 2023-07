Mamma scopre a 40 anni che soffre di autismo: «Ecco i sintomi che mi hanno portato alla diagnosi»

Due anni fa Jane McNeice scopre di soffrire di autismo. Era sdraiata a letto. Mentre scorreva Facebook un grafico colorato che descrive i tratti del distrubo neurocognitivo attira la sua attenzione. L'elenco comprende: "pratica conversazioni da sola", "si sente fuori posto nel mondo", "ansia", "è perfezionista" e "cambia il comportamento per adattarsi". A quel punto le sorgono dei dubbi e si prepara a una visita.

Jane aveva sperimentato in passato una serie di problemi, tra cui disagio nell'interazione con gli altri, bassa autostima, ansia, depressione. Anche sua figlio Oliver e sua figlia Laura, di 27 anni, fin dalla giovane età avevano anche avuto problemi emotivi, oltre ad essere verbalmente violenti e a danneggiare gli oggetti in casa.

I fattori genetici

Nei sette mesi successivi, prima a Jane poi a Laura, viene diagnosticato un disturbo dello spettro autistico. Sebbene le cause non siano chiare, come indicato dal Daily Mail gli esperti ritengono che i fattori genetici possano contribuire, con studi che stimano che dal 40 all'80% abbia un fattore ereditario.

Jane ha detto che la diagnosi ha fatto una differenza significativa nelle loro vite. "Capire chi siamo ha migliorato la percezione di noi stessi, la nostra salute mentale, l'autostima e la resilienza".

Si presume spesso che l'autismo colpisca i ragazzi più delle ragazze e, certamente, i ragazzi hanno maggiori probabilità di essere diagnosticati.

La mancanza di diagnosi

Uno dei motivi principali alla base di questa mancanza di diagnosi è che le donne sfuggono ai modelli, che spesso sono adattati sui maschi. Come suggerisce la dott.ssa Sarah Lister Brook, direttrice clinica presso la National Autistic Society e diagnostica specialista con il Lorna Wing Center for Autism dell'ente di beneficenza.

"Gli approcci standardizzati per valutare l'autismo tendono a mettere in discussione e ad aspettarsi un modello di comportamento e sviluppo che è più tipico dei maschi, perché, storicamente, i tratti più comuni provenivano dallo studio dei ragazzi", spiega.

L'ansia

"Non è raro che qualcuno con autismo raggiunga una soglia clinica per l'ansia e gli venga diagnosticata", afferma il dott. Lister Brook. "Ma ci vuole un po' di curiosità per capire che potrebbe esserci una condizione del neurosviluppo - l'autismo - alla base di tutto ciò." A Sarah Dickinson, 34 anni, della contea di Durham, è stato diagnosticato l'autismo e l'ADHD 18 mesi fa - le era stato precedentemente detto che soffriva di ansia.

I sintomi

"Abbiamo scoperto, in molti anni di valutazione di donne e ragazze, che mentre alcune sperimentano alcuni di questi comportamenti, spesso li sopprimono in modo più efficace e hanno più di un filtro sociale per i comportamenti ripetitivi.

"Mentre i ragazzi in genere recitano come si sentono ed esternano le loro emozioni, le ragazze tendono ad essere più interiorizzanti."