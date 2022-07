Marialuisa Jacobelli, arrestato stalker di 52 anni. La giornalista: «Ho vissuto un clima di terrore»

Aveva provato a esorcizzare le sue paure e a lanciare l'allarme per le tante donne che la seguono. Oggi Marialuisa Jacobelli, giornalista e volto di Dazn oltre che figlia dell'ex direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, può tornare a respirare. Perché l'uomo che per mesi le ha fatto vivere «un clima di terrore» è stato arrestato. La denuncia per stalking risale allo scorso 17 giugno, dopo settimane di pedinamenti e appostamenti sotto casa, aggressioni, telefonate e mail a ogni ora del giorno. L'uomo, Francesco Angelini, 52 anni, nato in Francia e residente a Montecarlo, è finito in carcere per stalking nell'inchiesta del pm di Milano Pasquale Addesso, su ordinanza del gip Livio Cristofano. Non accettava la fine della loro relazione.

APPROFONDIMENTI LA PREOCCUPAZIONE Dopo la separazione altri problemi per Shakira: spunta l'ombra di... ROMA Waima Vitullo, ex pornostar vittima di stalking: arrestato l'ex... ROMA Stalker soffre di agorafobia, assolto dall'accusa di perseguitare...

L'ordinanza: «Lui non accettava la fine della relazione»

La conduttrice, che tra l'altro sui social già lo scorso febbraio aveva pubblicato dei post in cui raccontava di essere vittima di stalking e che poi ha denunciato l'uomo lo scorso 17 giugno, era stata costretta anche a cambiare casa e a non pubblicare più foto o video sul profilo Instagram «per paura di essere localizzata». Nell'ordinanza il giudice parla dei «continui e numerosissimi contatti con la vittima» da parte di Angelini, anche se la relazione era finita, di «aggressioni», di messaggi «ripetuti e sempre mortificanti» e della sua «costante ed ossessiva volontà di conoscere movimenti e frequentazioni» della conduttrice, che ha oltre 1,5 milioni di follower sui social.