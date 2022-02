Milano, scoperto a rubare in villa scappa e cade da 4 metri: ladro soccorso dai proprietari

Sorpreso a rubare in una villa, scappa e cade facendo un volo di 4 metri. Il ladro però viene soccorso dai padroni di casa che chiamano l'ambulanza. Ora l'uomo un 39enne di origini albanesi è ricoverato in ospedale in gravi condizioni ma non rischia di morire. E' successo Pozzuolo Martesana nel Milanese venerdì 11 febbraio. Secondo quanto ricostruito, come riporta Il Giorno, i proprietari di ritorno da una cena si sono trovati davanti il ladro che era entrato in casa dalla finestra rompendo una persiana.

Ormai scoperto, il 39enne ha provato a fuggire aggrappandosi al cornicione del primo piano per calarsi di sotto. Nel tentativo, fallimentare, l'uomo si è però schiantato a terra. Un salto di 4 metri dopo il quale il ladro non è più riuscito a muoversi. E' stato quindi raggiunto dalle vittime che dopo aver chiamato i soccorsi, lo hanno assistito in attesa dell'ambulanza. Il 39enne residente a Cernusco è stato poi denunciato.