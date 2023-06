Tra pedoni e monopattini è ormai una questione di sopravvivenza. Se si decide di condividere lo stesso tragitto, che sia in una piazza o su un marciapiede, bisogna mettere in conto la possibilità, per nulla remota, di scontrarsi e di finire a terra. Le regole del resto ci sono già, e altre sono arrivo. Eppure, per gestire la micromobilità, salvaguardando la sicurezza collettiva, alcune amministrazioni alla fine sono costrette a ricorrere a limiti e divieti.

L’ultimo comune in ordine di tempo a decidere di dare la priorità ai pedoni, è stato il sindaco di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno: dal primo luglio e fino al 31 agosto, entrerà in vigore l’ordinanza del comandante della Polizia locale che dispone l’istituzione del divieto di transito per i velocipedi e per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, dalle 18 alle 23, nel tratto compreso tra il Circolo Tennis e l’intersezione con Corso Mazzini. Inutile dire che l’iniziativa, che ha ovviamente scontentato gli amanti dei monopattini, è stata presa dopo le segnalazioni da parte dei cittadini.



GIUNGLA URBANA

La questione è ovunque la stessa: il comportamento dei velocipedi «non è compatibile con il notevole afflusso di pedoni, tra cui bambini, anziani e persone con difficoltà motoria, che caratterizza particolarmente le ore serali del tratto di viale in questione». Anche nel comune ascolano, infatti, sono all’ordine del giorno gli incidenti e gli scontri con i pedoni; uno molto grave ai danni di una bambina. Via libera solo ai pedoni anche nelle zone pedonali delle Egadi, dove lo stop riguarda sia biciclette che monopattini. L’ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale Giuseppe Libero Carbone prevede l’ingresso nelle aree pedonali urbane dei velocipedi e dei dispositivi per la micromobilità elettrica «unicamente se condotti a mano», come previsto dal codice della strada. Fino al prossimo 12 novembre, la sicurezza dei pedoni e, in particolare, di anziani e bambini ha dunque la priorità. E se è vero che in passato divieti simili erano stati già adottati per esempio dal comune di Pozzuoli, ora però le varie amministrazioni provano ad attrezzarsi con nuovi strumenti di controllo. Ma non sempre è possibile: sul lungomare di Marina di Pisa fino al primo ottobre rimangono a piedi gli automobilisti. In questo caso, infatti, l’ordinanza della municipale prevede il divieto di circolazione dei veicoli dalle 18.30 del sabato all’una del lunedì successivo. Mentre invece rimane consentito, purché «a passo d’uomo», il transito di bici e monopattini sulla ciclabile.