Omicidio a Venezia, teste inchioda il napoletano: «Mi ricordo i suoi occhi»

Giovedì 11 Gennaio 2018, 10:13 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2018 10:21

VENEZIA - «Mi ricordo bene i suoi, la fascia del viso che non era coperta dal collo alto e dal berretto da montagna. È lui». Ad indicarenella fotografia che è stata pubblicata ieri dai giornali è unadi uno dei tre supermercati rapinati a Venezia , che preferisce rimanere anonima.Le indagini dei carabinieri proseguono per far luce sulla dinamica dell'omicidio di lunedì notte in calle delle Chiovere , la via a metà strada tra campo San Rocco e Fondamenta dei Tolentini, ma anche per capire se Ivano Gritti e Ciro Esposito, vittima e carnefice, fossero coinvolti nelle rapine ai supermercati delle ultime settimane. Tre colpi messi a segno nel centro storico lagunare in meno di un mese, per l'esattezza in 22 giorni, tutti a mano armata e con quello che sembra essere lo stesso modus operandi. Ieri, vista la foto dei due uomini, la dipendente di uno dei supermercati sembrava non avere dubbi. «Sì, mi ricordo di lui, non potrò mai dimenticare quel momento.. Non era lui a tenere la pistola, ma si è fatto aprire la cassa e ha afferrato i soldi»...