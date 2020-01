PERUGIA - Tragica lite tra fratelli, una donna di 32 anni è in fin di vita. È successo nella serata di giovedì a San Valentino della Collina, nel comune di Marsciano: secondo quanto informa una nota dell'ufficio stampa dell'ospedale, la donna è in rianimazione dopo i colpi di fucile esplosi dal fratello dalla terrazza dell'abitazione.



La prognosi è riservata. Le forze dell'ordine sono al lavoro per stabilire i motivi della lite, che ha visto coinvolto anche il fidanzato della donna.



