Migranti in rivolta a Udine. Post choc del responsabile della Protezione Civile: «Forni crematori, benzina, squadroni della morte»

GRADO (UDINE) - Forni crematori, benzina, squadroni della morte: sono queste le parole riferite alla questione migranti e utilizzate per un commento su Facebook dal responsabile della Protezione civile di Grado, Giuliano Felluga, che è anche un dipendente comunale. Secondo Felluga questa sarebbe la soluzione per risolvere la rivolta nel'ex caserma Cavarzerani di Udine.

Migranti, forni crematori e benzina

Cosa è successo? Il tono del commento, riportato nell'immagine sopra, è il seguente: "Non preoccupatevi, stiamo organizzando gli squadroni della morte e nel giro di due giorni riportiamo la normalità... Quattro taniche di benzina e si accende il forno crematorio, così non rompono più", a scrivere queste parole Giuliano Felluga,nel replicare a un post di Ilaria Cecot, ex assessore provinciale.

Felluga si scusa: “Sfogo senza pensare”

Un post di scuse, breve, per riparare a quanto detto nei commenti. Cos' Giuliano Felluga ha pensato di poter porre fine alla polemica innescata sul social e sui media. Poche righe dove dice semplicemente questo: "Chiedo scusa per quello che ho scritto chi mi conosce sa già che non lo penso è stato uno sfogo senza pensare”.

Cosa sta succedendo in caserma a Udine?

