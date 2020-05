Covid-19, arriva da Milano per lavoro: una donna trovata positiva a Roma

Una donna residente a Milano, che si trova a Roma per lavoro, è stato trovata positiva al tampone e ora è in isolamento domiciliare. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazioni e non è necessario il ricovero.

Proprio nel giorno in cui il governo ha deciso di riaprire, dal 3 giugno, ai viaggi tra regioni senza distinzione tra i vari territori che hanno una differente circolazione del virus, il controllo incrociato dei test sierologici seguiti dai tamponi ha individuato una persona arrivata a Roma dalla Lombardia e positiva.

Spiega l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato: «A Roma città si registra il dato più basso da inizio emergenza con due nuovi casi ma di questi una è una donna residente a Milano. L’esigenza è quella di continuare a difendere Roma». D'Amato, scettico sull'opportunità di riaprire la Lombardia, ha minacciato di chiedere ai viaggiatori che arrivano da quella regione di restare in quarantena quattodici giorni quando giungono a Roma.

