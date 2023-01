Una donna è stata uccisa in strada, stanotte a Roma. A spararle il suo ex ragazzo. È un omicidio cruentissimo che si è consumato in un venerdì sera qualsiasi della capitale. Ammazzata, per strada in mezzo a passanti e avventori, una giovane donna di 35 anni.

Roma, uccisa in strada al Tuscolano

Mentre stava mangiando al ristorante "Brado" con il fratello la donna si è vista piombare l'ex ed è scoppiata una furiosa lite. L'uomo aveva raggiunto la donna al locale dopo aver discusso con lei, poi l'ha fatta uscire dal ristorante e ha sparato contro di lei alcuni colpi di pistola.

La donna è stata letteralmente freddata a colpi di arma da fuoco in strada, in viale Amelia a Roma. La giovane, poco prima, stava mangiando nel ristorante. In pochi attimi la situazione è degenerata. La semplice cena si è trasformata in un incubo. E grazie all'allarme scattato tempestivamente la polizia è potuta arrivare sul posto.

L'uomo dopo aver sparato è scappato ma è stato inseguito dalle volanti. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e lo hanno arrestato.