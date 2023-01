Torna a casa dal centro anti violenza, trovata morta con lesioni sospette: forse è stata uccisa

Una donna di 79 anni, vedova, residente ad Avezzano, è morta ieri sera in ospedale. Sulla sua fine, però, si addensano diverse ombre che danno i contorni di quello che appare un giallo. Sono stati i medici stessi che hanno provato a curarla a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per accertare la cause delle lesioni trovate sul corpo della donna e che avrebbero provocato la morte della stessa. La polizia giudiziaria della Procura avrebbe acquisito la cartella sanitaria e avrebbe segnalato il caso al magistrato.



Il procuratore di Avezzano, Maurizio Cerrato, dopo aver esaminato tutta la documentazione, potrebbe richiedere l'autopsia, per scoprire se la donna sia deceduta in seguito alle lesioni riportate nel corso di una lite con una persona di cui per adesso non si conoscono le generalità. Ma questa, al momento, è solo una ipotesi.

Se gli accertamenti dell'esame autoptico proveranno la correlazione tra quelle che si presumono lesioni e il decesso, gli inquirenti si troveranno di fronte a un nuovo caso di femminicidio.

La sezione di polizia giudiziaria, presso la Procura, sta indagando per individuare l'eventuale responsabile e avrebbe già acquisito le testimonianze di alcune vicini. Da indiscrezioni sembra che la donna fosse tornata nell'abitazione, che si trova in città, solo da qualche giorno. Sembra che non vivesse da sola, ma con il figlio. La donna per un lungo periodo aveva vissuto in un centro antiviolenza fino alla decisione di tornare a vivere nella sua abitazione.

Ora gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica del tragico episodio. Bisognerà capire se qualcosa può essere avvenuto all'interno dell'abitazione. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in ospedale, ma a causa delle lesioni sarebbe deceduta subito dopo. Ora gli inquirenti dovranno accertare se le ferite siano state causate da una caduta o da percosse e per questo non si esclude che il magistrato inquirente decida di nominare un medico legale per l'esame autoptico. E quindi sarà il perito a stabilire come la donna è deceduta. Intanto la procura ha aperto un fascicolo ma ancora nessuno è stato iscritto sul registrato degli indagati. C' è il sospetto, tutto da accertare, che la morte della donna sia riconducibile alle percosse e allora si tratterebbe di un omicidio.



Intanto gli inquirenti stanno cercando di capire perchè la donna abbia lasciato il centro antiviolenza, dove viveva da alcuni anni, e abbia fatto ritorno nell'abitazione dove viveva anche il figlio. Molto potrebbe vertere sull'accertamento della natura dei rapporti di carattere familiare che la donna aveva.