Avezzano-Amatori Napoli 36-28, punto di bonus per i partenopei

Tempo per riordinare le idee. La Serie A si ferma per lasciare spazio al Guinness Sei Nazioni 2024 e capitan Alessandro Quarto e compagni seguiranno certamente il nuovo corso dell’Italia targata Gonzalo Quesada. Sicuramente i ragazzi di Nicolas De Gregori potranno prendere spunto dagli azzurri, che saranno impegnati contro l’Inghilterra sabato 3 febbraio all’Olimpico. Rifiata così il club presieduto da Diego D’Orazio dopo la trasferta abruzzese e il ko maturato allo stadio Angelo Trombetta in occasione della 12esima giornata. Avezzano-Amatori Napoli (36-28) precede la sosta per il torneo ovale più atteso, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8.

Partenza in salita. Quattro mete giallonere nella prima parte di gara: una da intercetto, una sugli sviluppi della rimessa laterale, una da gioco al piede e una da touche, a firma di Carones, Capone e doppietta di Nxele. I verdeblu mettono a segno una meta con Franco Scaldaferri (26-7). Per i padroni di casa quasi en plein di Natalia, che ne trasforma 3 su 4; per gli ospiti ci pensa Vincenzo Gargano. Rimedia una ammonizione Valerio Antonelli (44’).

Ripresa. I napoletani accorciano lo svantaggio e si avvicinano agli abruzzesi con le mete di Francesco Balzi (nella foto di Luigi Petrucci) e Roberto Tenga e le trasformazioni di Gargano e Franco Cioffi (26-21). Basha interrompe la rimonta dei partenopei (31-21). La meta di Mammone (36-21) precede quella finale di Balzi con l’ultima trasformazione di Cioffi (36-28). Da segnalare l’esordio di Fabio Natale, classe 2003.

Trasferta proibitiva per i napoletani, che cambiano decisamente marcia nel secondo tempo. L’Avezzano, terza forza del Girone 3, alle spalle della capolista Lazio e dei Cavalieri Union Prato Sesto, conquista cinque punti. L’Amatori ottiene un prezioso punto di bonus. Prossima gara domenica 11 febbraio al Gls Villaggio del Rugby contro Roma Olimpic Club 1930 (ore 14.30).