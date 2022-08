Scontro tra motoscafi sul lago Maggiore, cinque feriti (quattro minorenni): uno è grave

Incidente tra barche sul Lago Maggiore. Oggi, alle 19, a Ranco per cause in corso di accertamento un gommone e un imbarcazione si sono scontrati. Alcuni degli occupanti sono stati sbalzati in acqua.

Bambino guida motoscafo senza arrivare a controllare il timone, il padre lo incita e posta il video su Tik Tok. Borrelli: «Serve l'assistente sociale»

Intervenuti immediatamente gli specialisti vigili del fuoco del soccorso acquatico, come riportato da Saronno.it, del distaccamento di Ispra congiuntamente alla guardia costiera e al personale sanitario.

Argentario, basta ricerche per Anna Laura Cartoni. «Non si troverà mai». Lo sconforto del marito

A bordo dei due natanti risultavano rispettivamente: due persone sul gommone (illese) mentre sulla barca 7 persone di cui 4 minori (5 feriti, uno di 2 anni). Gli operatori hanno collaborato col personale sanitario per soccorrere i feriti. Nessuno è apparso in pericolo di vita.