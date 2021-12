Scuole chiuse a San Marino per frenare i contagi. E l'Italia prende tempo

Troppi contagi e la scuola chiude in anticipo sul Natale, a San Marino. In Italia invece il Governo prende tempo e continua a monitorare l'aumento dei contagi, osservando i casi regione per regione. La decisione di tenere a casa tutti gli studenti di San Marino è stata presa dopo la riunione tra Governo e Protezione Civile, nella sede della Segreteria di Stato all'Istruzione, e prevede chiusure scaglionate a partire dal 18 dicembre:...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati