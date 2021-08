Spazzolatrice prende fuoco, schiuma per domare le fiamme. E la strada che porta al mare non si riconosce più

SENIGALLIA - Incendio, caldo record e scosse di terremoto, un'altra emergenza a Senigalia con i vigili del fuoco che sono intervenuti alle 5.30 in via Perilli per l'incendio di una spazzolatrice adibita alla pulizia delle strade. La squadra di Senigallia intervenuta con due autobotti ha spento le fiamme, che avevano avvolto completamente il mezzo, con del liquido schiumogeno e messo successivamente in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche i Carabinieri di zona.