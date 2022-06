Roma, sparatoria a Testaccio davanti a una discoteca: ferito un uomo

Sparatoria a Roma. Ieri sera, dopo le 23.30, sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco davanti a una discoteca in via di Monte Testaccio. Un uomo è rimasto ferito a una gamba ed è stato trasportato poco dopo in codice rosso al San Giovanni, dove è stato operato. Secondo quanto riferito dai testimoni, un uomo sarebbe scappato a bordo di uno scooter insieme ad una seconda persona. In via di Monte Testaccio sono immediatamente intervenuti gli investigatori della polizia scientifica che hanno accertato l'esplosione di due colpi di pistola, quello che ha colpito l'uomo al ginocchio ed un secondo inesploso trovato in strada, poi sequestrati.

