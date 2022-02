Super Green pass, da domani obbligatorio per i lavoratori over 50: multe, sospensioni e scadenze

È tutto pronto. Da domani, 15 febbraio, il Super Green pass debutterà nei luoghi di lavoro. Per accedervi infatti dvienta obbligatorio essere vaccinati o guariti, ma solo per chi ha almeno 50 anni o li compie entro il 15 giugno. Vale a dire circa 8,8 milioni di lavoratori, a cui però vanno sottratti gli occupati nella sanità, nella scuola e nel comparto sicurezza, perché già nei mesi scorsi sono stati obbligati a vaccinarsi per poter...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati