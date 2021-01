Vaccino da Oscar: Tornatore firma gli spot per la campagna di prevenzione anti Covid

Il premio Oscar Giuseppe Tornatore firmerà una serie di spot tv a favore del vaccino anti Covid. A chiedere l'intervento del regista è stato il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ed insieme ne hanno parlato a "Domenica In" (17 gennaio 2021).

«Le persone che sono ancora incerte, che dicono di non volersi sottoporre al vaccino, non vanno colpevolizzate ma comprese e aiutate» ha spiegato Tornatore (Oscar nel 1990 per "Nuovo cinema Paradiso"). La campagna si svilupperà almeno su tre episodi, il primo dei quali porta la firma - musicale - di un altro premio Oscar (colonna sonora de "La vita è bella", 1999), il compositore Nicola Piovani.

Protagonisti del primo spot - presentato in anteprima durante l'intervista con la conduttrice Mara Venier - sono un'anziana madre e la figlia che si abbracciano, come accade da quando è iniziata l'emergenza in molte case di riposo, divise da un telo di plastica trasparente. Alla madre che le domanda se ha deciso, la donna risponde di avere molti dubbi. «I dubbi aiutano, devi volerti bene», dice l'anziana, mentre il vento solleva il telo di plastica.

Il filmato è già visibile sul sito di Invitalia, su Youtube e sui social network.

«Ho già girato tre soggetti - ha spiegato Tornatore - Uno è pronto, un secondo è in montaggio, il terzo seguirà. Poi forse ci sarà un quarto»

Lo spot è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production (Leone Film Group), produttore esecutivo Enrico Venti.

