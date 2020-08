Treni, ritardi da incubo: rogo sulla Roma-Firenze, Italia spezzata in due

Italia spezzata in due per ore. Dalle 17.35 alle 19 sulla linea AV Roma – Firenze, il traffico ferroviario è stato rallentato in prossimità di Capena per la presenza di animali sui binari.

Dalle ore 18.05 alle 22.20 sulla linea convenzionale Roma – Firenze il traffico ferroviario è stato sospeso tra Orte e Attigliano per un incendio. Dalle ore 19.30 anche la linea AV Roma – Firenze è stata fortemente rallentata in prossimità di Orte - spiegano da Fs - per un incendio in prossimità dei binari. Una giornata da dimenticare. Prima gli animali poi il rogo sulla Roma-Firenze ha mandato in tilt nel pomeriggio e fino a sera la circolazione ferroviaria. Le fiamme si sono sviluppate proprio vicino ai binari, sono quattro, due per la linea tradizionale e due per l'Alta velocità. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco ma si è resa necessaria lo stop della circolazione con ritardi a cascata per tutti i convogli da Nord a Sud e viceversa. Lo sblocco a tarda sera con i treni che sono arrivati con circa 120 minuti di ritardo. L'incendio ha riguardato delle semplici sterpaglie, ma in questi casi, dopo lo spegnimento delle fiamme deve essere fatta la verifica da parte di Rfi per poter dare il via libera al transito dei convogli che siano regionali, Ic o Alta Velocità.

