Ucraina, i taxi della speranza: su e giù da Roma (gratis) per salvare i profughi

Un avvocato, un monaco e tanti altri volontari fanno la spola con la propria auto dall'Italia ai confini con l'Ucraina per portare aiuti, ma anche per mettere in salvo donne e bambini che fuggono dalla guerra. Oggi Graziano Benedetto, avvocato, si metterà in viaggio da Guardiagrele, in Abruzzo, verso la frontiera tra Ungheria e Ucraina. «Basta con le chiacchiere, farò tutto ciò che è necessario per aiutare gli ucraini» racconta al Messaggero....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati